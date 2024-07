Lotta ai tumori | un’iniezione locale riduce recidive del 40%

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) La medicina ha fatto un passo avanti importantissimo nellaal Melanoma:pre-interventoil rischiodel 40% Il mondo della medicina oncologica ha recentemente assistito a un importante progresso nel trattamento del melanoma, grazie ai risultati dello studio ‘Pivotal’. Presentati in occasione del primo congresso ‘Innovate – International Neoadjuvant Immunotherapy Across Cancers’ a Napoli, questi dati segnano un punto di svolta nella terapia immunoterapica contro il melanoma localmente avanzato.al melanoma -Ansa- Notizie.comDaromun, sviluppato dall’azienda italo-svizzera Philogen, rappresenta una combinazione innovativa di due citochine: l’interleuchina 2 (IL2) e il fattore di necrosi tumorale (Tnf). Questa terapia si distingue per essere somministrata direttamente nel sito tumorale prima dell’intervento chirurgico.