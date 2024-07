Settimana da non perdere al cinema I titoli in programma al Castello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Sabato sera aldell’Imperatore in compagnia di Yorgos Lanthimos, talento greco che in pochi anni è diventato un grande del. Alle 21.45 "Kind of kindness",la sua ultima regia su cui in molti hanno espresso qualche perplessità, dopo la consacrazione da Oscar con "Povere creature". Il suo nuovo lavoro pare a tratti alquanto confuso. Poi, qua e là, la stoffa del grande regista si nota. Certo è che questo film in cui recita ancora l’amatissima Emma Stone, non è all’altezza dei precedenti. Domenica 14 è un "piccolo gioiello" della stagionetografica appena conclusa; "Past lives" . Storia di due ragazzini coreani che si separano loro malgrado. Le loro giovani vite si perdono per poi ritrovarsi anni dopo in età adulta. Lunedì 15 "Los colonos" vera anteprima per un film distribuito in poche copie.