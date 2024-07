Cambridge Analytica per Meta sanzioni ridicole e dominio sui dati | in cinque anni nulla è mutato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Son passati 5esatti dalla maxi-sanzione di 5 miliardi di dollari comminata dalla Federal Trade Commission nei confronti di Facebook per la gravissima violazione dipersonali operata con il fattaccio di “”. L’indagine, lo ricordiamo, era stata avviata nel marzo 2018 quando fu scoperto cheaveva “trafugato”personali di circa 87 milioni di utenti Facebook per “indirizzarne” in qualche modo il voto. E per questi stessi fatti si era mossa anche la nostra Authority poco dopo. Quando il vaso di Pandora è stato scoperchiato, Facebook ha cambiato nome ine, in questi ultimi, molte altresono state applicate da diverse Autorità (Antitrust e Protezione deipersonali) nei confronti dei Big Player (non solo, ma anche Amazon, Microsoft, Apple e Google e pochissimi altri) che per troppo tempo, in modo indisturbato, hanno gonfiato i loro sterminati patrimoni grazie a una mercificazione profilatissima delle nostre identità digitali, calpestando così sistematicamente nostri diritti e libertà fondamentali.