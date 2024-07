Ad Arisa e Walter Ricci l’Ischia Global Music Award

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAdè stato assegnatodel 22esimo FilmFestival in corso di svolgimento sull’isola verde: la cantante e il jazzista hanno festeggiato il successo con una prima performance insieme a Torre Michelangelo – Carta Romana dove si sono svolte anche le premiazioni, tra gli altri, del regista serbo Emir Kusturica , del produttore Iginio Straffi e per la sezioneale di Ste (‘Breakout Singer of the Year’) con una esibizione di Ciccio Merolla. Il festival prodotto da Pascal Vicedomini e sostenuto dalla Dg cinema del MiC e dalla Regione Campania si avvia al fine settimana conclusivo mentre nuovi ospiti continuano ad arrivare sull’isola: da Vincent Riotta e Franco Nero a Gloria Guida, da Brigitte Nielsen ad Giampaolo Morelli.