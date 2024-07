Shelley Duvall è morta l’attrice aveva recitato in Shining

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 11 luglio 2024) Hollywood quest’oggi piange la morte di, attrice nota principalmente per il film cult ““. Musa e protetta del regista Robert Altman,quest’oggi a seguito di complicazioni dovute al diabete nella sua casa di Blanco, in Texas. La75 anni. Ad annunciare la tragica notizia è stato il compagno Dan Gilroy, celebre regista e sceneggiatore. Ecco il suo messaggio ripreso da Deadline: “La mia cara, dolce, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato. Troppa sofferenza ultimamente, ora è libera. Vola via, bellissima.“ Nata a Houston, in Texas,ha iniziato la sua carriera con il regista Robert Altman raggiungendo la notorietà negli anni settanta.