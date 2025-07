Bagarre sull’autostazione | Utenti senza servizi | Autisti faremo i bagni

Dopo il grande investimento per la nuova autostazione di Viale Europa, si apre un confronto urgente tra esigenze di funzionalità e riqualificazione urbana. Mentre i lavori proseguono per trasformare l'area antistante in uno splendido spazio verde e pedonale, gli utenti e gli autisti si trovano ancora a dover fare i conti con servizi insufficienti e aree non ancora operative. La sfida ora è garantire una mobilità efficace e all’altezza delle aspettative.

Nuova, moderna e in grado di ‘liberare’ l’area antistante la stazione ferroviaria che nei prossimi mesi si trasformerà in uno spazio verde e pedonale pensato per riqualificare l’intero comparto. Però, almeno per ora, l’autostazione fresca di realizzazione nell’area di viale Europa, non è pienamente funzionale. Né alle esigenze del personale di Start Romagna, né a quelle degli utenti. Il tema, a poco più di una settimana dal taglio del nastro, continua a far discutere, soprattutto tra i banchi della politica. Il consigliere della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi ha in effetti diffuso una nota relativa a quanto avvenuto nel corso della commissione consiliare che ha trattato l’argomento, definendosi insoddisfatto delle risposte ricevute: "Il vicesindaco Cristian Castorri – si legge - dopo aver elencato in modo approssimativo le prossime opere che verranno realizzate (in un futuro non ben definito) a completamento della zona stazione, ha glissato su tutte le domande proposte dal gruppo Lega, evitando di fornire, ancora una volta, risposta a numerosi interrogativi contenuti nell’interrogazione presentata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it