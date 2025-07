Giro di vite contro fracassoni e vandali.

Un giro di vite deciso per difendere il nostro territorio: la polizia locale di Ceriano Laghetto ha avviato un servizio di pattugliamento straordinario serale e notturno, volto a combattere vandalismi e danneggiamenti agli arredi pubblici. Con uno stanziamento di circa 5.000 euro, l’amministrazione si impegna a rendere il paese più sicuro e civile. La sicurezza dei cittadini è una priorità , e questo intervento ne è la prova concreta.

Contro i fracassoni e i vandali che danneggiano gli arredi, è partito la scorsa settimana il servizio di pattugliamento straordinario serale e notturno a cura della polizia locale di Ceriano Laghetto, che proseguirĂ fino a settembre. L’amministrazione comunale ha predisposto uno stanziamento economico di circa 5.000 euro per coprire la retribuzione straordinaria degli operatori di polizia locale che saranno impegnati nei servizi in orario serale e notturno, oltre il consueto orario di lavoro settimanale. In particolare, secondo il progetto proposto dal comandante del servizio di polizia locale di Ceriano Laghetto e approvato dalla giunta comunale, sono previsti servizi prevalentemente nei giorni di fine settimana, quando si intensificano i fenomeni di disturbo in alcune aree del paese particolarmente “sensibili” come intorno alle strutture scuolastiche, in piazza Diaz, al parco Giardinone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it