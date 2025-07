Sport in tv oggi mercoledì 2 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 2 luglio, il palinsesto sportivo offre un mix imperdibile di emozioni: dal brivido di Wimbledon ai campionati europei di calcio femminile, senza dimenticare le competizioni giovanili di nuoto, volley e lotta. Che tu sia appassionato di tennis, calcio o nuoto, scopri dove e quando seguire gli eventi in streaming e in TV, per vivere ogni istante di questa giornata all’insegna dello sport!

Oggi mercoledì 2 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Wimbledon, dove va in scena il secondo turno con diversi italiani impegnati sull’erba londinese. In Svizzera incominciano gli Europei di calcio femminile con Islanda-Finlandia e Svizzera-Norvegia, da seguire anche gli Europei Under 20 di lotta e le competizioni internazionali giovanili di volley. Spazio anche agli Europei juniores di nuoto, senza dimenticarsi del Canada Open di badminton e del Mondiale per Club di calcio con Borussia Dortmund-Monterrey nella notte. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 2 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 2 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

