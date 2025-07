Salme vietate nelle chiese i politici bergamaschi | Al lavoro per modificare l’attuale normativa

Il caso del divieto di vegliare le salme nelle chiese era stato un tema delicato e carico di tradizione, ma ora i politici bergamaschi sono determinati a cambiare le regole. Con un’unità sorprendente, stanno lavorando per superare questa normativa, riscoprendo un’antica usanza che costituisce un ponte tra passato e presente. La domanda è: riusciranno a riportare questa pratica alle nostre comunità senza perdere il rispetto per le tradizioni?

Può una tradizione, il vegliare le salme nelle chiese, essere soppiantata da una normativa regionale? La risposta sembra negativa. Sembra. PerchĂ© tutti i consiglieri regionali bergamaschi e altri politici si stanno muovendo per superare il divieto. E tutti lo stanno facendo in un’unica direzione: “Siamo al lavoro per trovare una soluzione concreta che modifichi l’attuale normativa. Il caso del divieto di vegliare le salme nelle chiese era stato sollevato da un cittadino di Oltre il Colle. Un faro che ha illuminato una situazione incresciosa per molti, a partire dai familiari dei defunti, poi dai parroci che subiscono questo divieto previsto dalla normativa regionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it