Fontana punge gli alleati | Nuova era con Bozzetti? Per la Fiera spero di no Forzisti rivolti al passato

In un momento di grande trasformazione per la Fiera di Milano, le recenti iniziative di Fontana e il nuovo volto di Giovanni Bozzetti sollevano interrogativi cruciali. La sfida ora è dimostrare una leadership all’altezza delle aspettative, riconoscendo le ombre del passato senza farsi condizionare. È fondamentale che chi guida questa rinascita mantenga integrità e trasparenza, affinché il futuro della Fiera sia davvero all’altezza delle ambizioni di tutta Italia.

Manda un monito a Giovanni Bozzetti, nuovo presidente di Fondazione Fiera Milano, e soprattutto a Fratelli d’Italia, che lo ha fortemente sponsorizzato: adesso c’è da essere all’altezza di chi ha guidato la Fondazione negli ultimi anni, di quell’ Enrico Pazzali che, dopo due mandati in largo Domodossola, è stato di fatto travolto dall’inchiesta della procura di Milano sui presunti dossieraggi illeciti condotti attraverso la società Equalize. A Forza Italia, l’altro alleato della sua maggioranza, per l’esattezza al coordinatore regionale azzurro Alessandro Sorte e a Roberto Formigoni, riserva invece una replica densa di sarcasmo e di. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fontana punge gli alleati: "Nuova era con Bozzetti?. Per la Fiera spero di no. Forzisti rivolti al passato"

In questa notizia si parla di: bozzetti - fiera - fontana - punge

Milano, Bozzetti: “Io alla presidenza di Fondazione Fiera Milano? Valuteremo più avanti” - Giovanni Bozzetti, docente universitario e esperto nel campo del Turismo culturale, ha commentato la sua presunta candidatura alla presidenza di Fondazione Fiera Milano, rivelando di aver appreso la notizia tramite i giornali.

Fontana punge gli alleati: Nuova era con Bozzetti?. Per la Fiera spero di no. Forzisti rivolti al passato; Caso Pazzali, tregua Fontana-FdI. Resta in rimonta per la presidenza.

Fontana punge gli alleati: "Nuova era con Bozzetti?. Per la Fiera spero di no. Forzisti rivolti al passato" - Elogia Pazzali nel giorno della nomina del successore sponsorizzato da FdI. msn.com scrive

Fondazione Fiera Milano, A.Fontana: 'Si chiude un'era molto bella' - Con la nomina di Giovanni Bozzetti come presidente delle Fondazione Fiera Milano "si apre una nuova presidenza, si apre una nuova governance. Secondo ansa.it