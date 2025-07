La voce della scienza Crisi climatica Capriotti | | Non tutto è perduto

In un caldo pomeriggio di luglio, abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare la voce della scienza sulla crisi climatica e il suo impatto sugli oceani. Durante i festeggiamenti per i 140 anni del nostro giornale, la rinomata biologa marina Martina Capriotti ha condiviso le sue preziose scoperte, ricordandoci che non tutto è perduto. La sua passione e competenza ci ispirano a credere che, con impegno e consapevolezza, possiamo ancora fare la differenza.

Un caldissimo pomeriggio di luglio per parlare di surriscaldamento globale, crisi climatica e dei suoi effetti sull'ambiente, in particolare quello marino. La festa per i 140 anni del nostro giornale, andata in scena ieri pomeriggio al chiostro di San Francesco, è stata omaggiata anche dalla presenza di una scienziata di San Benedetto famosa nel mondo. Martina Capriotti, biologa marina dell'università di Camerino, gira le acque del pianeta per studiare l'impatto dell'uomo sui mari. Dalle microplastiche al calore eccessivo delle acque, la nostra impronta è massiva e spesso devastante. Ma non tutto è perduto: e siccome la natura ha una enorme capacità di rigenerarsi, ed è ancora possibile invertire la marcia della crisi climatica e dell'inquinamento da sostanze chimiche e plastica, è importante partire dai dati, e quindi stare ad ascoltare gli scienziati.

