Accordo Crainox-della Rovere un ponte tra scuola e impresa

rappresenta un esempio virtuoso di come innovazione sociale e industriale possano integrarsi per formare il talento del futuro. Un ponte tra scuola e impresa che apre nuove prospettive, creando opportunità di crescita e sviluppo per giovani e aziende. La collaborazione tra Crainox e l’Istituto di Meccanica di Urbania dimostra che il vero successo nasce dalla sinergia tra formazione e impresa, un modello da valorizzare e replicare nel nostro territorio.

È l’esempio virtuoso di innovazione sociale e industriale, un ponte tra scuola e impresa, l’accordo tra l’azienda Crainox di Piobbico e l’Istituto Professionale di Meccanica dell’Omnicomprensivo della Rovere di Urbania. I due soggetti, realtà importanti del nostro entroterra, hanno dato vita dallo scorso ottobre a un progetto ambizioso e altamente significativo, fondando la " Crainox Welding ". "Un’iniziativa – spiegano dalla Crainox- che rappresenta molto più di un semplice percorso formativo: è l’espressione concreta della vision sociale e formativa dell’azienda, orientata a creare valore per i giovani, il territorio e il tessuto produttivo locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accordo Crainox-della Rovere, un ponte tra scuola e impresa

In questa notizia si parla di: crainox - accordo - rovere - ponte

Accordo Crainox-della Rovere, un ponte tra scuola e impresa.

Accordo Crainox-della Rovere, un ponte tra scuola e impresa - I due soggetti, realtà importanti dell’entroterra, hanno dato vita da ottobre a un progetto ambizioso, fondando la "Welding" ... Lo riporta msn.com

Scuola, tra la Crainox e il “Della Rovere“ un vero... patto d’acciaio - Il Resto del Carlino - "Questo accordo – spiegano da Crainox – può rappresentare un esempio da seguire, in quanto ha lo scopo di dare il valore che merita alla scuola professionale ed offrire una importante ... Si legge su ilrestodelcarlino.it