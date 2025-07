Basta barricate Pensate al bene di questa città

Basta barricate, pensiamo al bene di questa città. Credo sia fondamentale riprendere un percorso che favorisca la crescita di Reggio, sostenendo l’economia e l’occupazione. La Cisl è l’unico sindacato ad aver subito sostenuto questo investimento, riconoscendo il valore del Polo della Moda come un interesse pubblico fondamentale, approvato dal consiglio comunale. A meno che qualcuno non consideri tutto ciò inutile o una semplice sottomissione al privato. Bene, Cisl non arretra di fronte alle sfide e continuerà a lottare per il bene comune.

"Credo si debba fare di tutto per riprendere un percorso che fa bene a Reggio, alla sua economia, all’occupazione e all’interesse generale. Cisl è l’unico sindacato che ha sostenuto da subito questo investimento. Il Polo della Moda rafforza un intero comparto e realizza un forte interesse pubblico, come deliberato dal consiglio comunale. A meno che qualcuno non ritenga che tutto ciò sia carta straccia o genuflessione al privato. Bene, Cisl non la pensa così". Sono le parole che la leader della Cisl Emilia Centrale, Rosamaria Papaleo (foto), rivolge al gruppo Max Mara e al Comune in una lettera aperta: "Ora serve andare oltre le barricate e trovare un’analisi condivisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Basta barricate. Pensate al bene di questa città"

