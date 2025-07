Rondine pubblica Vivi più che mai | il nuovo singolo estivo in radio e digitale dal 4 luglio 2025

Sei pronto a vivere un'estate all'insegna della libertà e della spensieratezza? Il 4 luglio 2025, Rondine pubblica "Vivi più che mai", il nuovo singolo che promette di diventare la colonna sonora della stagione. Un inno alla leggerezza, alla felicità e al coraggio di essere sé stessi, pronta a conquistare radio e piattaforme digitali. Perché, come dice lo stesso Rondine: “Mi sento vivo più che mai quando riesco a sorridere in un momento difficile”.

Un inno alla leggerezza dell'estate e alla libertà di essere sé stessi. Dal 4 luglio 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica "Vivi più che mai", il nuovo singolo di Rondine, uno dei cantautori emergenti più promettenti della scena musicale italiana. "Vivi più che mai": la colonna sonora dell'estate 2025. " Mi sento vivo più che mai quando riesco a sorridere in un momento difficile. Quando scrivo, canto, vado allo stadio, o semplicemente passo del tempo con chi amo", racconta Rondine, classe 2005, nato artisticamente tra i vicoli di Roma. "Vivi più che mai" è un brano dal sound fresco e autentico, che racconta un'estate vissuta lontano dal caos, in un piccolo paese dove il tempo scorre più lentamente e dove l'unica regola è vivere pienamente il presente.