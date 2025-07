Trump | Israele accetta proposta tregua

In un momento di grande tensione, Trump annuncia che Israele ha accettato una tregua di 60 giorni, aprendo nuove speranze di pace nella regione. Pochi giorni prima dell'incontro con il premier israeliano, il presidente americano aveva definito l'accordo il risultato di un "lungo e produttivo" confronto. La diplomazia internazionale si mobilita: durante questa pausa, il mondo osserverà attentamente se sarà possibile mettere fine al conflitto e costruire un futuro più stabile.

7.00 Pochi giorni prima di ricevere il premier israeliano, il presidente Usa ha annunciato che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni. I funzionari Usa hanno avuto un "lungo e produttivo incontro" con quelli israeliani, che hanno accettato "le condizioni necessarie a finalizzare il cessate il fuoco", scrive Trump su Truth. Durante la tregua "lavoreremo con tutte le parti per porre fine alla guerra". I mediatori di Egitto e Qatar porteranno la proposta a Hamas: "Spero,per il bene del M.Oriente,che accettino l'accordo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

