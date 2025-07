Il ’Profilo di salute’ dei cittadini Ecco lo screening sanitario per le politiche di prevenzione

migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Attraverso dati aggiornati e analisi approfondite, il Profilo di salute delle aziende sanitarie ferraresi fornisce una base solida per adottare politiche mirate e efficaci. È uno strumento essenziale per costruire un futuro più sano e sostenibile, promuovendo il benessere di tutta la comunità.

Le aziende sanitarie ferraresi hanno completato e pubblicato il nuovo ’Profilo di salute’ della comunità ferrarese, un documento tecnico e strategico che rappresenta una fotografia dettagliata della popolazione residente nel territorio provinciale. Il report si configura così come uno elemento indispensabile di conoscenza e orientamento per la pianificazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute pubblica, al fine di individuare i problemi prioritari della popolazione presa in esame, indagando i fattori che potrebbero avere ripercussioni sullo stato di salute, sul benessere locale e sulla qualità di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ’Profilo di salute’ dei cittadini. Ecco lo screening sanitario per le politiche di prevenzione

