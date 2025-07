Loreto genitori preoccupati | I nostri figli accerchiati per essere derubati Succede sempre più spesso

I genitori di Loreto sono sempre più preoccupati: i loro figli rischiano di essere vittime di aggressioni e rapine, un fenomeno che si verifica con crescente frequenza a Bergamo. Le minoranze attaccano ancora, alimentando timori sulla sicurezza in città. Il consigliere comunale Alessandro Carrara ha presentato un’interrogazione per affrontare il problema, che rischia di compromettere il futuro dei giovani e la tranquillità delle famiglie. La situazione richiede interventi immediati e concreti.

Bergamo. Minoranze di nuovo all’attacco sul tema sicurezza in città. Il consigliere comunale della Lega Alessandro Carrara ha presentato un’interrogazione scritta all’amministrazione di Bergamo dopo che nel quartiere di Loreto diversi genitori avrebbero riferito episodi in cui i propri figli sono stati avvicinati da coetanei con intenzioni potenzialmente pericolose. “Il fenomeno delle baby gang sta assumendo una dimensione sempre più preoccupante anche nella nostra città – sostiene Carrara -. A Loreto le prime segnalazioni della presenza di gruppi di giovani con comportamenti molesti risalgono all’estate scorsa, ma nelle ultime settimane si sono intensificate”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Loreto, genitori preoccupati: “I nostri figli accerchiati per essere derubati. Succede sempre più spesso”

