Caldo record scatta l’ordinanza Da oggi non si lavora nelle ore più calde

Il caldo record che sta colpendo il nostro paese impone misure straordinarie: da oggi, l’ordinanza regionale vieta di lavorare nelle ore più calde per tutelare la salute dei lavoratori all’aperto. Un problema ormai strutturale, come sottolinea Maria Giorgini della Cgil, che spinge verso soluzioni urgenti a livello nazionale. La questione non può più essere rimandata: è il momento di agire concretamente per garantire sicurezza e benessere.

Difficile ignorarlo: il caldo, in questi giorni, è un tema centrale e l’ ordinanza appena emessa dalla Regione accende l’attenzione sul problema dei lavoratori che agiscono all’aperto. "L’aumento delle temperature è ormai un problema strutturale – afferma Maria Giorgini, segretaria generale Cgil Forlì Cesena –, per questo stiamo lavorando a livello nazionale ad un protocollo, e chiediamo al governo e al parlamento di mettere a disposizione tutti gli strumenti, perché stiamo parlando della salute e sicurezza delle persone che lavorano". E aggiunge: "Il problema interessa tutti i settori, tra cui anche gli addetti alla produzione nei reparti degli stabilimenti siderurgici, nei capannoni con scarsa ventilazione, sulle linee di montaggio e in tutti quei contesti in cui si svolgono mansioni pesanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo record, scatta l’ordinanza. Da oggi non si lavora nelle ore più calde

In questa notizia si parla di: caldo - ordinanza - record - scatta

Caldo record, ordinanza in Lombardia: stop al lavoro all’aperto dalle 12.30 alle 16 - In Lombardia, il caldo record impone nuove regole: stop alle attività all’aperto dalle 12:30 alle 16, in vigore dal 2 luglio al 15 settembre.

https://www.ilcittadino.it/stories/lodi/caldo-record-pronta-lordinanza-regionale-sul-lavoro-allaperto-scatta-o_154689_96/ Vai su Facebook

L'ordinanza vieta il lavoro nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16:00 Vai su X

Caldo record, scatta l’ordinanza. Da oggi non si lavora nelle ore più calde; Caldo record, pronta l’ordinanza regionale sul lavoro all’aperto. Scatta da mercoledì; Caldo record, le ordinanze nelle Regioni: stop al lavoro all'aperto nelle ore bollenti e bus gratis all'alba per gli over 70.

Caldo record, scatta l’ordinanza. Da oggi non si lavora nelle ore più calde - I sindacati: "Il problema è strutturale, si cerchino soluzioni più sistemiche, senza dimenticare chi opera al chiuso". Come scrive ilrestodelcarlino.it

Caldo al lavoro, cosa prevede la legge e quando scatta il divieto: tutte le regioni che hanno adottato le nuove ordinanze - Con l’aumento delle temperature estive, cresce l’attenzione sulle condizioni di lavoro e la tutela dei dipendenti. Riporta msn.com