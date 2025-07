L’attesa normalità Piazza e shopping verso la riapertura

L’attesa per la riapertura di Piazza CityLife e del centro commerciale si fa sempre più vicina, con le operazioni di sicurezza ormai quasi concluse. Dopo settimane di attesa, cittadini e visitatori possono finalmente sperare in un ritorno alla normalità, arricchito dallo shopping e dal relax nelle splendide cornici di questa area simbolo di modernità. Entro oggi, tutto dovrebbe tornare alla piena vita, riaccendendo il cuore pulsante di CityLife.

Questione di ore ormai. Le operazioni di messa in sicurezza dovrebbero essere definitivamente completate stamattina. E di conseguenza l’attesa riapertura della piazza centrale di CityLife e del centro commerciale potrebbe avvenire nel pomeriggio o al massimo slittare a domani. La fermata Tre Torri della M5, invece, è già tornata operativa nella tarda mattinata di ieri, segnando l’inizio del graduale ritorno alla normalità dell’avveniristico quartiere che sorge all’ombra dei tre grattacieli. Quello di Generali resta ancora off limits per il momento: non ci sono date precise per il rientro dei duemila dipendenti oggi in smart working, si naviga a vista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it