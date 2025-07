Polo della Moda in bilico Sei mesi per salvare il piano Massari esame di coscienza | Nulla da rimproverarmi

Sei mesi il tempo a disposizione per trovare una soluzione che possa salvare il progetto e rasserenare gli animi, in un delicato equilibrio tra interessi economici e immagine pubblica. La sfida è ardua, ma l’obiettivo resta chiaro: riconciliare le parti e dare nuovo impulso al polo della moda di Reggio Emilia, affinché torni a essere il cuore pulsante dell’innovazione e del made in Italy.

di Giulia Beneventi "È evidente che non tutto è andato a buon fine, ma non ho nulla da rimproverarmi. E sfido a trovare delle dichiarazioni pubbliche, mie o della giunta, che abbiano messo in cattiva luce l’immagine di Max Mara ". Queste le parole del sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, all’indomani dell’annuncio del ritiro di Max Mara Fashion Group dalla realizzazione del Polo della Moda alle ex Fiere. Sei mesi il tempo a disposizione per salvare il progetto, che decadrà nel momento in cui non sarà firmata la convenzione attuativa. Massari ha incontrato ieri la stampa assieme al vicesindaco Lanfranco de Franco e all’assessore a Rigenerazione Urbana e Sviluppo sostenibile Carlo Pasini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polo della Moda in bilico. Sei mesi per salvare il piano. Massari, esame di coscienza: "Nulla da rimproverarmi"

