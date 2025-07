Dal Blue Note alle note del cinema noir Jazz protagonista a Seregno e a Sovico

Un viaggio tra atmosfere intense e melodie intramontabili vi aspetta questa sera nel cuore di Seregno e Sovico. Il New Open Circle 4et ci invita a immergerci nel mondo del cinema noir con il loro concerto CineNoir Jazz, mentre in piazza Risorgimento il Quintet Blue Note Tribute rende omaggio alla leggenda del jazz. Due appuntamenti imperdibili per gli amanti della musica e delle emozioni profonde, con ingresso libero. Venite a lasciarvi coinvolgere!

Il New Open Circle 4et oggi alle 20.45 negli spazi della scuola elementare di viale Brianza a Sovico sarĂ protagonista del concerto CineNoir Jazz: la band eseguirĂ musiche ispirate ai classici del cinema noir. L’evento concluderĂ la rassegna Estate al chiaro di luna. Ingresso libero. Jazz protagonista stasera anche a Seregno: alle 21 in piazza Risorgimento suonerĂ il Quintet Blue Note Tribute, formazione composta da Francesco Bianchi al sax, Marco Fior alla tromba, Mirko Puglisi al piano, Marco Roverato al contrabbasso e Alessio Pacifico alla batteria. Il gruppo riproporrĂ il sound della leggendaria etichetta discografica Blue Note tra anni ‘50 e ‘60. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Dal Blue Note alle note del cinema noir. Jazz protagonista a Seregno e a Sovico

