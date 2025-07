Metamorfosi in dieci anni | Ora la chiusura forzata ma la zona è un gioiello

Dopo una decennale metamorfosi, la zona 232 si trasforma da gioiello a scenario di chiusure forzate, lasciando tutti gli sguardi rivolti verso l’orizzonte. Tra grattacieli iconici e spazi off limits, il volto urbanistico della città cambia, ma la vita continua a pulsare nelle zone accessibili. Il futuro di questa area si disegna tra sfide e speranze, un capitolo ancora tutto da scrivere.

Gli sguardi sono tutti rivolti all'insù, verso l'insegna della Generali inclinata. Il giorno dopo, ai piedi del grattacielo Hadid lo Storto restano transenne e nastri di plastica a bloccare il passaggio. Off limits anche i piani zero e uno del CityLife Shopping district, così come negozi e ristoranti della piazza. Via libera solo nella porzione alle spalle del Palazzo delle Scintille, dove si trovano il supermercato e alcuni negozi. Accessibile pure il parco e gli ingressi degli altri due grattacieli, il Dritto di Isozaki e il Curvo di Libeskind. E all'ora di pranzo riapre la stazione della metropolitana Tre Torri.