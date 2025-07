Non basta la condanna Stalker di nuovo nei guai

La vicenda dello stalker che non si arrende, nonostante una condanna già inflitta a gennaio, dimostra quanto sia difficile mettere fine a comportamenti persecutori. La determinazione delle forze dell’ordine e la tutela delle vittime sono fondamentali in questi casi. I carabinieri della stazione Indipendenza hanno agito nuovamente, eseguendo una misura cautelare per garantire la sicurezza della donna. La giustizia continua a vigilare, affinché nessuno sia più vittima di questa angosciante situazione.

Nonostante la condanna arrivata a gennaio scorso per atti persecutori, il ventinovenne aveva continuato a perseguitare la sua vittima, una trentacinquenne conosciuta al Palasport, tra le fila del tifo della Virtus basket. E così i carabinieri della stazione Indipendenza, a cui la donna si era già rivolta una prima volta lo scorso anno, hanno eseguito una nuova misura cautelare a carico dello stalker: per lui, come disposto dal gip Nadia Buttelli, di nuovo braccialetto elettronico e divieto di comunicare con la giovane e di avvicinarsi ai luoghi frequentati da lei, comprese le partite della Virtus basket e gli eventi legati allo sport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non basta la condanna. Stalker di nuovo nei guai

