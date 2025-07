JCB Phone lancia i nuovi smartphone rugged E10 M20 e P20 | ultra-resistenti e ideali per i professionisti

JCB Phone, leader nel settore rugged, presenta i nuovi smartphone E10, M20 e P20, vere e proprie roccaforti tecnologiche. Ideali per professionisti che operano in ambienti ostili, questi dispositivi offrono resistenza estrema senza compromettere le prestazioni. Con un design intelligente e funzionalità avanzate, rappresentano la soluzione definitiva per chi non si ferma davanti a niente. Scopri come JCB Phone può potenziare il tuo lavoro, ovunque tu sia.

JCB Phone amplia la sua presenza globale con il lancio di una nuova gamma di smartphone rugged progettati per resistere alle condizioni più estreme. I nuovi modelli JCB Toughphone E10, M20 e P20 sono pensati per rispondere alle esigenze dei settori dell'edilizia, agricoltura, logistica e servizi di emergenza, combinando robustezza, prestazioni avanzate e design intelligente.

