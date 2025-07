Lite per motivi politici finisce in rissa | tre arresti e un ferito operato d’urgenza

Una tensione politica sfocia in violenza a Treviglio: una lite al Coffey Bar si trasforma in rissa, con tre arresti e un ferito grave. L'episodio, avvenuto lunedì 30 giugno, ha visto coinvolti diversi protagonisti, tra cui ilfermato che ha subito lesioni all’occhio e all’orecchio, richiedendo un intervento d’urgenza. La vicenda mette in luce come le tensioni possano degenerare rapidamente, ricordandoci l'importanza di mantenere la calma anche nelle situazioni più tese.

Treviglio. Una lite iniziata per motivi politici si è trasformata in rissa lunedì 30 giugno a Treviglio. Bilancio: tre arrestati, tra cui la persona che aveva dato il via alla discussione e che ha avuto la peggio, rimediando lesioni a un occhio e a un orecchio che gli sono costate un intervento chirurgico e una prognosi di 30 giorni. Il litigio è avvenuto all’interno del Coffey Bar di via Marconi, gestito da due fratelli marocchini, M.M. di 29 anni e H.M. di 32 anni, residenti a Casirate D’Adda. M.H., avventore marocchino di 28 anni, residente a Verdello, ha iniziato a dire di essere seguace del Fronte Polisario, un movimento di liberazione nazionale che mira all’indipendenza del Sahara Occidentale, precedentemente colonia spagnola, dal Marocco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lite per motivi politici finisce in rissa: tre arresti e un ferito operato d’urgenza

