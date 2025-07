Georgette Polizzi | Temptation Island fu una caduta rovinosa Mia figlia sa che ho la sclerosi e si prende cura di me

Georgette Polizzi, famosa per la sua avventura a Temptation Island 2016, condivide ora un capitolo di vita più profondo e toccante. Dal reality alla dura realtà della sclerosi multipla, affronta ogni giorno con coraggio, circondata dall’amore della famiglia. La sua storia dimostra come la forza interiore e il supporto affettivo possano superare le sfide più difficili. Continua a leggere per scoprire come la determinazione di Georgette illumina il suo cammino e ispira tutti noi.

In un'intervista a Fanpage, Georgette Polizzi racconta la sua esperienza a Temptation Island 2016 e il rapporto con Davide Tresse, con cui partecipò in coppia al reality e che oggi è suo marito e il padre di sua figlia Luce. E sulla convivenza con la sclerosi multipla, diagnosticatale nel 2018: "La chiamo 'la bast*rda', oggi cammino grazie all'amore della mia famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

