Spagna morto bimbo di 2 anni dimenticato in auto con 36 gradi per quattro ore

Una tragedia che scuote la Spagna: un bambino di soli due anni e mezzo perde la vita dopo essere stato dimenticato in auto sotto il sole cocente di 36 gradi per quattro ore. Un dramma che mette in luce l’importanza della vigilanza e delle misure di sicurezza, mentre le autorità indagano sulle circostanze di questa terribile perdita. La comunità si stringe intorno alla famiglia, chiedendo maggiore attenzione e prevenzione per evitare simili tragedie in futuro.

Un bimbo di circa due anni e mezzo è morto a Valls (Tarragona), in Spagna, dopo esser rimasto chiuso in un’auto per circa quattro ore, probabilmente dimenticato involontariamente dal padre: lo riferiscono diversi media iberici. Sul caso indaga la polizia catalana, che lavora a ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. L’ipotesi più accreditata, scrive l’agenzia Efe, è che il decesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Spagna, morto bimbo di 2 anni dimenticato in auto con 36 gradi per quattro ore

