Foraggiati oppure schiavi | giochi sporchi sui migranti

Il tema dei migranti e delle politiche sull’immigrazione si infittisce di polemiche e dilemmi etici. Mentre il decreto Flussi viene criticato per la sua insufficienza nel tutelare gli italiani, si aprono nuovi fronti sulla competizione economica e le scelte di Bruxelles. È questa tensione tra diritto al lavoro, solidarietà e interessi nazionali che ci invita a riflettere su un futuro più giusto e sostenibile. La domanda è: come possiamo costruire un equilibrio reale tra esigenze economiche e valori umani?

«Avvenire» dice che il decreto Flussi non basta: ci sono da sostituire gli italiani «che evitano certi lavori come la peste perché all’estero trovano paghe più alte e condizioni migliori». Quindi importiamo disperati anziché alzare i salari.. Schiaffo alle difficoltà del settore enologico europeo: Bruxelles regala denari a un competitor emergente. Non manca la solita sfumatura ideologica: «Per beneficiare dei fondi l’azienda deve essere gestita da neri».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Foraggiati oppure schiavi: giochi sporchi sui migranti

In questa notizia si parla di: foraggiati - schiavi - giochi - sporchi

Foraggiati oppure schiavi: giochi sporchi sui migranti.

Giochi sporchi - iO Donna - FUORI VERBALE Secondo il rapporto annuale della Guardia di Finanza relativo ai controlli effettuati nel 2014, «una sala giochi su tre è irregolare». Lo riporta iodonna.it

Giochi sporchi - MilanoFinanza News - Per la guardia di finanza andrebbero trattati né più né meno come i pedofili che sulla rete trafficano in immagini pornografiche. Da milanofinanza.it