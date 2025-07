Allerta caldo progetto del Comune Gli spazi al fresco per i più fragili

L’estate si fa sentire con il suo caldo intenso, ma il Comune non lascia nessuno indietro. Con il progetto "Stai al fresco", si creano zone refrigerate dedicate soprattutto agli over 65, per proteggere i più fragili dai rischi delle alte temperature. In collaborazione con l’Ircr, l’obiettivo è garantire spazi sicuri e accessibili a tutti. Con questo intervento, vogliamo offrire un’opportunità di sollievo e benessere durante i mesi più caldi.

Il Comune ripropone per l'estate il progetto " Stai al fresco ", rivolto in particolare agli over 65, per scongiurare i rischi legati alle alte temperature. Con la collaborazione dell'Ircr si prevedono zone di refrigerio accessibili a tutti: "è importante fare rete e garantire che nessuno resti indietro – interviene l'assessore alle politiche sociali Francesca D'Alessandro –. Con 'Stai al fresco', fino al termine di agosto, vogliamo offrire un 'rifugio' a tutti coloro che soffrono il caldo e hanno bisogno di un luogo sicuro nel quale trascorrere le ore più critiche della giornata. Non si tratta solo di luoghi fisici, ma anche di opportunità di socializzazione, momenti di incontro per le persone, in particolare per quelle che vivono situazioni di fragilità.

