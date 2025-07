Repubblica | Torna Insigne | addio al sogno americano rescissione col Toronto rivuole la serie A

Dopo un'esperienza internazionale emozionante, Lorenzo Insigne torna a casa con l’obiettivo di riportare la sua carriera ai vertici. L’addio al Toronto FC, con cui si era imposto come uno dei giocatori più pagati della MLS, apre le porte a un nuovo capitolo in Italia, magari con un ritorno in Serie A. È il momento di sognare ancora: Insigne è pronto a riscrivere il suo futuro nel calcio italiano.

"> Lorenzo Insigne ha chiuso ufficialmente il suo capitolo canadese: il contratto con il Toronto FC, che lo aveva reso il calciatore più pagato della Major League Soccer dopo Lionel Messi, è stato rescisso con un anno d’anticipo. A darne notizia è Pasquale Tina su Repubblica Napoli, che ricostruisce l’avventura nordamericana del fantasista di Frattamaggiore, ora pronto a scrivere l’ultimo capitolo della sua carriera in un contesto più competitivo. Insigne, 34 anni compiuti, ha lasciato la MLS con l’intenzione dichiarata di tornare protagonista nel calcio europeo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Torna Insigne: addio al sogno americano rescissione col Toronto, rivuole la serie A”

