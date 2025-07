Concerti aperti alla disabilità A Roma contro 7 mesi di stallo

Disabilità i concerti aperti a tutti sono un passo fondamentale verso l'inclusione reale. Tuttavia, dopo sette mesi di stallo in Commissione Cultura e il silenzio sul tavolo di lavoro proposto dalla Ministra Locatelli, il tempo per le promesse è scaduto. È ora che la politica si assuma le proprie responsabilità e dimostri di voler davvero rendere accessibili gli eventi culturali a tutte le persone con disabilità, perché l’inclusione non può più aspettare.

"Gli emendamenti al progetto di legge sono fermi in Commissione Cultura della Camera da novembre, da 7 mesi. E del tavolo di lavoro proposto dalla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, non si è più saputo nulla. Ora basta: ad un anno dal lancio del manifesto "Live for All" chiediamo alla politica di assumersi le proprie responsabilità, di farci capire se intenda fare sul serio, se intenda o no rendere accessibili alle persone con disabilità gli eventi dal vivo, dai concerti alle partite di calcio o di altri sport". Una richiesta, quella di Lisa Noja, consigliera regionale di Italia Viva, che oggi sarà portata dentro i palazzi della politica romana, a Palazzo Madama, sede del Senato.

