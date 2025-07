quindici chiometri sui pedali il nerone re del giro donne

Quindici chilometri di pura sfida, il Nerone si erge come il protagonista indiscusso del Giro donne 2025. La tappa del 12 luglio, che da Fermignano si avventura verso la vetta, rappresenta un banco di prova decisivo per le aspiranti campionesse. Domenica scorsa, alcuni ciclisti amatoriali, guidati dall’ex Ct Davide Cassani, hanno affrontato questa impegnativa salita, pronti a testare le proprie forze. Questo itinerario promette emozioni e sorprese: chi saprà dominare il Nerone?

Nello specifico la tappa che interesserà in maniera significativa in territorio è la numero 7 e sarà lunga 150 km.