La Juventus è fuori dal Mondiale per Club

La Juventus 232 fuori dal Mondiale per Club. Nonostante il cuore e la determinazione, i bianconeri hanno incontrato il temibile Real Madrid, favorito per il titolo. Gonzalo Garcia, giovane talento delle Merengues, ha segnato il gol decisivo, lasciando il segno in questa sfida. La squadra di Allegri si è dimostrata compatta nel primo tempo, ma nella ripresa ha accusato un calo di concentrazione e ritmo. La partita si conclude con rammarico, ma anche con l’amarezza di aver dato tutto sul campo.

La Juventus ci ha provato, ma non è andata bene. Di fronte aveva il Real Madrid, una delle favorite per la vittoria finale del Mondiale per Club. A mettere il timbro sul match Gonzalo Garcia, prodotto delle giovanili delle Merengues che sta ben figurando in questa competizione (autore finora di tre reti e un assist). I bianconeri sono stati solidi e hanno avuto delle chances nel primo tempo. Nella seconda frazione, invece, sono calati in termini di rendimento e il Real Madrid ha gestito con non troppa difficoltà il vantaggio. Occasione persa per la Juventus. La Juventus ha sprecato una grande occasione per approdare ai quarti di finale del Mondiale per Club.

