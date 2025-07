Foce di Rubicone e Savio | I divieti di balneazione ci sono ma i bagnanti li ignorano

Legambiente, dopo aver inizialmente sollevato dubbi sui divieti di balneazione presso la foce del Rubicone e Savio, fa marcia indietro e ammette che i cartelli sono effettivamente presenti. La questione della qualità delle acque e delle norme di sicurezza continua a rimanere centrale per tutelare la salute dei bagnanti. Resta da capire come garantire un’efficace informazione e tutela ambientale in zone strategiche come queste.

Legambiente fa marcia indietro. Dopo aver denunciato il rilevamento di alte cariche batteriche alla foce del fiume Rubicone e la mancanza di cartelli che indicano il divieto di balneazione, l’associazione che promuove la campagna di Goletta Verde riconosce la veridicitĂ di quanto sostenuto dai sindaci di Savignano e Gatteo: i cartelli di divieto di balneazione sono regolarmente esposti nella zona. In una nota di rettifica, Legambiente riconferma i rilievi di alte cariche batteriche, ma aggiunge che "alla foce Rubicone a Savignano mare, alla data della conferenza stampa i tratti adibiti alla balneazione non avevano avuto divieti di balneazione nel corso della stagione 2025". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Foce di Rubicone e Savio: "I divieti di balneazione ci sono ma i bagnanti li ignorano"

