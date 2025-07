TS – Milan-Como in Australia Simonelli fiducioso | Ci stiamo provando

Nel mondo del calcio, le prospettive di un incontro tra Milan e Como in Australia stanno suscitando grande interesse. Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha confermato che si sta lavorando con cautela e diplomazia, coinvolgendo federazioni internazionali. La proposta, ancora in fase preliminare, potrebbe aprire nuovi orizzonti per il calcio italiano e internazionale. La strada è lunga, ma l’entusiasmo è palpabile: ci stiamo provando.

2025-07-01 17:41:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: “ Milan-Como? Oggi non ne abbiamo parlato. C’è questa proposta dell’Australia come anche di altri paesi in particolare dell’area Mediorientale. Noi abbiamo sottoposto la richiesta ufficialmente a Figc, Uefa e Fifa. Serviranno poi le autorizzazioni delle Federazioni asiatica e australe “. Così Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, nel corso della conferenza stampa al termine dell’assemblea odierna in via Rosellini, a proposito della possibilitĂ di giocare all’estero la partita Milan-Como in programma a febbraio quando lo stadio di San Siro ospiterĂ la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Milan-Como in Australia, Simonelli fiducioso: “Ci stiamo provando”

