Open Day Carta d’Identità Elettronica | solo sabato 5 Luglio

Segnatevi la data: sabato 5 luglio, un'occasione imperdibile per ottenere o rinnovare la vostra carta d’identità elettronica in modo semplice e rapido. Gli uffici anagrafici del Municipio III, insieme ai punti informativi di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e via Petroselli, rimarranno aperti in modo straordinario. Non perdete questa opportunità: scoprite tutti i dettagli e preparatevi a un servizio efficiente e dedicato.

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 5 luglio. È prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici del Municipio III, degli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52. A causa di un intervento di manutenzione alla piattaforma CIE online, disposto dal Ministero dell’Interno fra le ore 15:00 di sabato 5 e le ore 18:00 di domenica 6 luglio, l’open day si svolgerà solo nella giornata di sabato. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9:00 di venerdì 4 luglio, fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno . 🔗 Leggi su Funweek.it

