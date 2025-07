Nardi ko ma a testa alta Sinner | Mi dispiace Gli amici della Baratoff | | Siamo orgogliosi di lui

Nardi, con la sua testa alta e il cuore gonfio di orgoglio, rappresenta il vero spirito del tennis italiano. La frase di Sinner, tanto sincera quanto toccante, testimonia l’affetto e il rispetto che li contraddistingue. È un esempio di come le rivalità possano trasformarsi in ammirazione e amicizia, rafforzando il nostro movimento tennistico. Ha dimostrato ancora una volta che, nel mondo dello sport, l’onore e il rispetto sono i veri vincitori.

"Sono contento per me e per il tennis italiano ma mi dispiace per Luca Nardi, abbiamo messo da parte il nostro rapporto solo per un paio d’ore". La frase che il numero 1 del tennis mondiale, Jannik Sinner, ha dedicato al talento pesarese nella conferenza stampa seguita al match, è già di per sé un fatto di cui andare fieri. Così come lo erano alla fine i soci del Tennis Club Baratoff, il circolo dove Luca è cresciuto e dove torna spesso. Ha retto il primo set, Nardi, terminato 6-4, è calato nel secondo (finito 6-3), ha mollato mentalmente nell’ultimo, che il ‘rosso’ si è aggiudicato 6-0. Ma per gli appassionati pesaresi, quella di Nardi sull’erba di Wimbledon è stata una sconfitta ricca di dignità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it