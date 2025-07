Capannone in fiamme a Treviglio vigili del fuoco al lavoro per oltre 12 ore | danni ingenti si esclude il dolo

Un incendio devastante ha coinvolto un capannone di 2.500 metri quadrati a Treviglio, richiedendo oltre dodici ore di incessante intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente, si esclude il dolo, e ora si indaga sulle cause. L’evento ha causato ingenti danni, ma la prontezza degli uomini in divisa ha evitato conseguenze peggiori. La città resta in attesa di conoscere i dettagli ufficiali e le ripercussioni per il settore agricolo.

Treviglio. Oltre dodici ore di lavoro ininterrotto. È quanto è servito ai vigili del fuoco per avere la meglio su un violento incendio che ieri, poco prima delle 6 del mattino, è divampato nel capannone da 2.500 metri quadrati di superficie del Consorzio Ricambi Per L’Agricoltura situato in via Monte Santo, nella zona industriale “Pip 2” a sud della città. L’immobile era adibito a magazzino e punto vendita di pezzi di ricambio per trattori e macchine agricole. Un intervento lungo e complesso, che ha richiesto l’impiego di 13 mezzi dei vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Bergamo, dai distaccamenti di Dalmine, Treviglio e Gazzaniga, oltre che dai comandi di Milano e Cremona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

In questa notizia si parla di: capannone - treviglio - vigili - fuoco

Maxi incendio a Treviglio, le fiamme divampano in un capannone nella zona industriale - Un maxi incendio scuote Treviglio: le fiamme avvolgono un capannone nella zona industriale, creando una densa colonna di fumo nero che si innalza nel cielo alle prime luci dell’alba.

Maxi incendio in un capannone a Treviglio Sul posto decine di squadre dei vigili del fuoco al lavoro per sedare le fiamme che hanno creato una colonna di fumo nera visibile a 20 chilometri di distanza. Vai su Facebook

dlvr.it/TLfdhQ #Treviglio #incendio #Bergamo #emergenza #vigilielfuoco Vai su X

Treviglio, vasto incendio nella zona industriale: chiusa l’area, evacuati i capannoni; Treviglio, maxi incendio nella zona industriale: in fiamme un capannone; Maxi incendio a Treviglio, le fiamme divampano in un capannone nella zona industriale.

Maxi incendio a Treviglio, in fiamme un capannone industriale: colonna di fumo nero visibile a chilometri - Questa mattina è divampato un incendio in un capannone di ricambi agricoli in via Santo Monte a Treviglio, in provincia di Bergamo ... msn.com scrive

Treviglio, vasto incendio nella zona industriale: chiusa l’area, evacuati i capannoni - Fiamme all’alba in una ditta di ricambi per mezzi agricoli, colonna di fumo nero era visibile da svariati chilometri di distanza. Scrive msn.com