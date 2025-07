Squid game 3 supera i 60 milioni di visualizzazioni in tre giorni

In meno di tre giorni, la terza stagione di Squid Game ha superato i 60 milioni di visualizzazioni, segnando un record di successo per la serie. Disponibile su Netflix dal 27 giugno, questa nuova avventura ha conquistato il pubblico globale, consolidando la sua posizione tra le produzioni più amate della piattaforma. Un risultato straordinario che ribadisce l'impatto culturale dello show e il suo potere di attrarre milioni di spettatori in tempi record.

successo record per la terza stagione di Squid Game. La nuova stagione di Squid Game, disponibile su Netflix, ha raggiunto risultati eccezionali in tempi brevissimi, consolidando il suo ruolo tra le produzioni più popolari della piattaforma streaming. La serie sudcoreana, arrivata il 27 giugno, ha già stabilito un primato grazie a numeri di visualizzazioni senza precedenti. dati di visualizzazione e confronto con altre serie. In meno di tre giorni, sono stati registrati oltre 60 milioni di visualizzazioni. Rispetto alla seconda stagione, che aveva superato i 68 milioni in quattro giorni, questa performance si distingue per la rapidità con cui è stata raggiunta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Squid game 3 supera i 60 milioni di visualizzazioni in tre giorni

