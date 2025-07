Dazi Trump e il conto alla rovescia | Niente proroga dopo 9 luglio

La corsa contro il tempo per evitare l'aumento dei dazi di Trump si avvicina al traguardo: senza proroghe, il 9 luglio scattano tariffe più alte, scuotendo le relazioni globali. La posta in gioco è alta, e le nazioni coinvolte devono fare i conti con un conto alla rovescia ormai inevitabile. Riusciranno a trovare un accordo prima dello scadere? La partita è aperta, e il mondo osserva attentamente.

(Adnkronos) – Nessuna proroga, i dazi di Donald Trump tornano in vigore il 9 luglio. Il presidente degli Stati Uniti, ad una settimana dalla scadenza, avverte tutti gli interlocutori: non è previsto un ulteriore congelamento delle tariffe. Il messaggio è diretto ad un lungo elenco di partner commerciali, compresa l'Unione Europea, che cercano un'intesa con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

