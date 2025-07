Ethereum | una balena dormiente si risveglia con guadagni del 787.000%

Una balena di Ethereum dell’era della ICO si risveglia dopo un decennio di sonno, portando con sé guadagni strabilianti del 787.000% su 1 ETH, ora valutato a 2.502 dollari. Tra attività di whale e afflussi di ETF da 283 milioni di dollari, gli indicatori suggeriscono un possibile nuovo rialzo per ETH. È il momento di tenere d’occhio queste forze dormienti che potrebbero rivoluzionare il mercato delle criptovalute.

Una balena Ethereum, appartenente all’era dell’ICO di ETH, si risveglia dopo 10 anni, guadagnando il 787.000% su 1 ETH a 2.502 dollari. Attività di whale crypto e afflussi di ETF a 283 milioni di dollari suggeriscono un possibile rialzo del prezzo di ETH. Una balena di Ethereum dell’era della ICO (Initial Coin Offering) iniziale si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Ethereum: una balena dormiente si risveglia con guadagni del 787.000%

In questa notizia si parla di: ethereum - balena - risveglia - dormiente

eToro: analisi del prezzo di Bitcoin e XRP.

Ethereum: una balena acquista 58 milioni di dollari in ETH. Un segnale rialzista per l’asset? - MSN - 341 ETH a partire dal 26 marzo, per un totale di $ 58,18 milioni, a un costo medio di $ 1. Lo riporta msn.com

Prezzo di Ethereum in pericolo a causa di una grossa balena - MSN - Negli ultimi giorni il prezzo di Ethereum è sceso a poco più di 2. msn.com scrive