LIVE Paolini-Rakhimova Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurra deve fare attenzione alla russa

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove Jasmine Paolini si prepara ad affrontare la temuta russa Kamilla Rakhimova nel secondo turno. Una sfida imperdibile, con l'azzurra che cerca riscatto dopo il successo del 2022, ma dovrà fare attenzione alla potente avversaria russa. Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: l'emozione è assicurata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno di Wimbledon 2025 tra Jasmine Paolini e la russa Kamilla Rakhimova. Secondo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con l’azzurra che nel 2022 si impose in due parziali nel torneo WTA 100 di Les Franqueses del Valles. La vincente della sfida troverĂ al terzo turno una tra la tedesca Lys e la ceca Noskova. Paolini, ventinovenne di Bagni di Lucca, arriva al prestigioso appuntamento dopo aver sconfitto in rimonta al primo turno la lettone Sevastova. La toscana in primavera ha strabiliato in quel di Roma aggiudicandosi gli Internazionali d’Italia prima di arrampicarsi fino agli ottavi di finale al Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Rakhimova, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurra deve fare attenzione alla russa

