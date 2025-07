La giustizia argentina concede l' estradizione per l' ex Br Leonardo Bertulazzi | partecipò al sequestro dell' armatore Pietro Costa

La giustizia argentina ha deciso di concedere l’estradizione dell’ex Br Leonardo Bertulazzi, coinvolto nel sequestro dell’armatore Pietro Costa. La Corte Suprema di Buenos Aires, sulla scia della revoca dello status di rifugiato decisa dal governo Milei, ha accolto il parere del Procuratore Casal, aprendo così la strada a un capitolo decisivo per la giustizia italiana. La decisione rappresenta un importante passo nel processo di giustizia e riconciliazione.

La Corte Suprema argentina ha espresso parere favorevole all’estradizione in Italia dell’ex Br Leonardo Bertulazzi agli arresti a Buenos Aires dal 29 agosto scorso sulla base della decisione del governo Javier Milei di revocargli lo status di rifugiato. La sentenza del massimo tribunale argentino accoglie in questo modo il parere favorevole espresso dal Procuratore della Repubblica, Eduardo Casal,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La giustizia argentina concede l'estradizione per l'ex Br Leonardo Bertulazzi: partecipò al sequestro dell'armatore Pietro Costa

In questa notizia si parla di: argentina - estradizione - leonardo - bertulazzi

Argentina: ok Corte suprema a estradizione ex Br Leonardo Bertulazzi - Una svolta importante nelle questioni di giustizia internazionale: l’Argentina ha dato il via libera all’estradizione di Leonardo Bertulazzi, ex brigatista rossa, verso l’Italia.

La giustizia argentina concede l'estradizione per l'ex Br Leonardo Bertulazzi #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/07/01/largentina-concede-lestradizione-per-lex-br-leonardo-bertulazzi-_52036276-837b-47d7-910b-dd8f199775e8.html Vai su Facebook

L'Argentina dice sì all'estradizione dell'ex Br Leonardo Bertulazzi - Notizie - http://Ansa.it Vai su X

L’Argentina dice sì all’estradizione dell’ex Br Bertulazzi; L’Argentina dice sì all’estradizione di Bertulazzi. L’ex Br può essere trasferito in Italia; Brigate Rosse, la Corte Suprema argentina concede l'estradizione di Leonardo Bertulazzi in Italia.

L’Argentina concede l’estradizione per l’ex br Leonardo Bertulazzi: condannato in Italia per il sequestro Costa - L'Argentina ha deciso per l'estradizione di Leonardo Bertulazzi, membro della colonna genovese delle Brigate Rosse e già condannato in Italia per il sequestro ... Lo riporta fanpage.it

La giustizia argentina concede l'estradizione per l'ex Br Bertulazzi - La Corte Suprema argentina ha espresso parere favorevole all'estradizione in Italia dell'ex Br Leonardo Bertulazzi agli arresti a Buenos Aires dal 29 agosto scorso sulla base della decisione del ... Segnala ansa.it