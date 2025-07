Guido il pm che incastrò Messina Denaro | | Attenti la mafie sono un’insidia anche qui

Guido, il nuovo procuratore capo di Bologna, ha una carriera brillante e una missione chiara: contrastare le insidie della mafia anche nel cuore dell’Emilia-Romagna. Con un passato da protagonista nelle indagini che hanno portato alla cattura di Messina Denaro, la sua presenza rappresenta un possibile scudo contro le infiltrazioni criminali. La lotta contro la criminalità organizzata richiede impegno costante, e Guido si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella lotta alla mafie.

È Paolo Guido (foto) il nuovo procuratore capo di Bologna. Magistrato di punta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, è noto in tutta Italia per aver guidato le indagini che hanno portato alla cattura di Matteo Messina Denaro, il superlatitante di Cosa Nostra. Ieri, nel giorno del suo insediamento ufficiale nel capoluogo emiliano, Guido ha lanciato un messaggio chiaro e inquietante: il rischio di infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna è altissimo. "Spesso ci si accorge troppo tardi del radicamento criminale. Per questo – ha detto davanti alle istituzioni locali e alla magistratura – è fondamentale il contributo della società civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it