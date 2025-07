Dai modelli alla schiava alle flip flop deluxe fino agli intrecci minimali tutti i trend da conoscere e da sfoggiare ora

Che ci si trovi immerse nelle ultime settimane di lavoro o che si abbia già dato il via alle tanto agognate vacanze, una cosa è certa. Parlando di scarpe non c'è niente di più appealing di un paio di sandali flat. Comodi, pratici e passepartout, permettono di muoversi in tutta libertà da mattina a sera e stanno bene con qualsiasi look della stagione calda. E l'amore per queste calzature appare davvero evidente se si dà un'occhiata a quanti siano le varianti e i modelli in circolazione. Per non rischiare di essere sopraffatte dall'indecisione e scegliere il pezzo giusto che complementi alla perfezione i propri look è necessario un ripasso.

