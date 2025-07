Via i migranti di don Biancalani

La vicenda di Vicofaro scuote l’Italia, tra tensioni sociali e interrogativi etici. La parrocchia di Don Biancalani, simbolo di accoglienza, si trova ora sotto i riflettori per problemi di ordine pubblico e igiene, mentre il parroco si batte con passione contro le decisioni delle autorità. In un clima di polemiche e solidarietà, si apre un dibattito cruciale sul futuro dell’accoglienza. Continua a leggere per scoprire come si evolverà questa complessa vicenda.

Sgomberata la parrocchia di Vicofaro, dopo i problemi di igiene e di ordine pubblico. Il parroco attivista grida «vergogna», ma probabilmente la diocesi lo trasferirà.

Migranti, ordinanza di sgombero per l'accampamento di don Biancalani a Pistoia - In un'Italia divisa tra solidarietà e politiche dure, spunta la vicenda di don Biancalani a Pistoia. Con soli 20 giorni di tempo, il sacerdote deve smantellare l'accampamento di oltre 100 migranti stipati nella sua parrocchia, suscitando un acceso dibattito sulla gestione dell’immigrazione e il rischio di creare problemi di ordine pubblico.

