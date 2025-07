Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 07 | 25

Buongiorno e benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Oggi, alle ore 07:25 del 2 luglio 2025, registriamo code sul raccordo anulare in carreggiata interna tra Casilina e Appia, con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud. Traffico rallentato anche su Tiburtina e Nomentana sul tratto urbano della Roma Teramo. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per il vostro viaggio.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna concede code tra Casilina Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma sud con auto in fila da Tor Vergata raccordo in direzione di quest'ultimo mentre in esterna traffico rallentato Tiburtina Nomentana sul tratto Urbano della Roma Teramo che da tratti tra il raccordo Portonaccio in direzione del centro ci spostiamo sulla via Flaminia Salaria dove ci sono code a tratti rispettivamente dal raccordo fino via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali entrambe in direzione del centro proseguono i lavori sulla via Aurelia che causano code nel tratto tra Malagrotta e via del Casale Lumbroso in direzione del centro per lavori sulla Roma Napoli code tra Valmontone San Cesareo in direzione di Napoli poi a sud della capitale sulla via Pontina auto in fila da Pomezia fino a Castel Romano in direzione del raccordo bene tutto Grazie per l'attenzione così lo fai dalla sala operativa di Astral infomobilità a seguire un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio