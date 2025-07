Malamovida tolleranza zero Stop all’alcol fuori dai locali

Per garantire un ambiente più sicuro e tranquillo, la città ha adottato una tolleranza zero verso alcol e comportamenti irresponsabili nelle aree pubbliche. Eliminare le serate di degrado è un passo fondamentale per valorizzare il nostro centro e migliorare la qualità della vita di tutti. Ricordiamo che le sanzioni sono severe: multe da 150 euro e oltre, con controlli rafforzati da parte delle forze dell’ordine. Solo così possiamo costruire una comunità più rispettosa e accogliente.

Niente alcol, fuori dai locali, dalla serata e fino alla mattina. Così come vietato sarà vendere e consumare bevande in bottiglie e contenitori di vetro lungo le strade, nelle piazze e nei giardini pubblici. Per i trasgressori ci saranno multe dai 150 euro in su. Il divieto varrà nel centro e in via Carducci, l'arteria che conduce dalla stazione alla Valassina. A questo si affiancheranno maggiori controlli da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine, interventi sull'illuminazione pubblica e una collaborazione più stretta con i commercianti per scongiurare situazioni di degrado. Giro di vite del Comune contro la cosiddetta " malamovida ".

