Sfilano le auto storiche dell’Officina Ferrarese

Preparati a rivivere un'emozione unica nel cuore di Cento: oggi, dalle 17, si ripete l’affascinante appuntamento di ‘Cento sotto le stelle’. Un evento che ogni anno cattura appassionati e curiosi con una straordinaria esposizione di auto storiche, moto e bici vintage. Grazie all’organizzazione di Officina Ferrarese e al supporto di Ascom, la città si trasforma in un palcoscenico di bellezza motoristica e non solo. Non perdere questa straordinaria kermesse che unisce passato e presente, stile e passione…

Si chiama ‘Cento sotto le stelle’ e dalle 17 di oggi vedrà replicarsi l’appuntamento divenuto ormai annuale con le autostoriche a Cento, con tanto di esposizione e sfilata ai suto ma anche di moto e bici vintage grazie al gruppo dei ‘Bicicloni’, in centro città. Questo, grazie all’organizzazione di Officina Ferrarese e il supporto di Ascom, facendo arrivare nella città del Guercino il meglio del motorismo, e non solo, del mondo a due e quattro ruote. "Diversamente dalle altre quattro edizioni, ci sarà la passerella da Piazzale della Rocca a Piazza Guercino – spiega Riccardo Zavatti, presidente di Officina Ferrarese –, lì verranno presentate al pubblico spiegandone dettagli e caratteristiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfilano le auto storiche dell’Officina Ferrarese

