Juve la gara con il Real Madrid lo ha certificato | ma dal mercato una buona notizia

La Juventus si è appena confrontata con il Real Madrid negli ottavi del Mondiale per Club, lasciando un segnale importante. Ma mentre il sogno mondiale si chiude, dal mercato arrivano buone notizie per i bianconeri, promettendo nuove opportunità e rinforzi per affrontare al meglio la prossima stagione. È il momento di guardare avanti con entusiasmo e determinazione.

La gara contro il Real Madrid negli ottavi del Mondiale per Club l’ha messo in evidenza: dal mercato arriva però una buona notizia per Tudor (Ansa Foto) – SerieAnews La Juventus ha abbandonato il Mondiale per Club. Proprio come accaduto all’Inter ieri sera, anche i bianconeri sono stati eliminati e così dicono addio al sogno di poter andare il più avanti possibile nella competizione e, perché no, provare addirittura a vincerla. Anche il premio messo in palio da John Elkann non è bastato. I 30mila euro che ogni calciatore avrebbe percepito come bonus in caso di passaggio del turno non erano certo sufficienti per colmare il gap con il Real Madrid. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juve, la gara con il Real Madrid lo ha certificato: ma dal mercato una buona notizia

#FIFACWC Peccato. La #Juve esce a testa alta dal mondiale contro il #RealMadrid. Grida vendetta l’errore di #KoloMuani in apertura di gara. Adesso con il rientro in #Italia la #Juventus dovrà programmare al meglio la ripartenza con #Tudor. Servirà non sbag Vai su X

La Juventus eliminata dal Real Madrid lascia gli Stati Uniti con diversi segnali positivi: il lavoro di Tudor c’è stato ma c’è ancora molto da fare Molto, ovviamente, passerà anche dal mercato e da quello Vai su Facebook

